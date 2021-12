Intempéries dans le Sud-Ouest : la commune de Laruns menacée par des glissements de terrain

Le maire de Laruns vient de nouveau constater les dégâts. Depuis ce samedi matin, un glissement de terrain menace de provoquer une nouvelle inondation dans la commune. Par précaution, une habitation sera évacuée dans la journée. La nuit du vendredi, les élus de la commune avaient pourtant enchainé les rondes sans constater de danger. Mais les précipitations records de ces deux derniers jours et la fonte des neiges rendent la situation incertaine. Depuis vendredi, une centaine d'habitations sont sinistrées. Beaucoup n'ont plus d'eau potable. La commune a donc distribué des packs d'eau. Pour l'instant, une dérivation du cours d'eau protège le centre de la commune durement touché la veille. L'heure est au nettoyage. Volontaires et professionnels se relaient pour protéger les maisons et dégager les routes. Ce midi, la pluie s'est arrêtée de tomber, mais la fonte des neiges et le débit des cours d'eau incitent les autorités à la prudence. TF1 | Reportage V. David, J. Gardet