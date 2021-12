Intempéries dans le Sud-Ouest : les Landes et les Pyrénées-Atlantiques toujours en vigilance rouge

L'eau pourrait continuer de monter dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, et ça peut aller très vite. Au centre de Peyrehorade en milieu d'après-midi, le niveau de l'eau était à un mètre plus bas. Mais la pluie recommence à tomber. Ellle devrait tomber toute la nuit. Avec la douceur, la neige dans les Pyrénées pourrait également fondre. Conséquence, le niveau des rivières risque de monter. Ce qui justifie la vigilance rouge décrétée par les autorités et les appels à la prudence à rester chez soi cette nuit, à ne surtout pas emprunter la voiture. TF1 | Duplex E. Braem