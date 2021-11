Intempéries dans le Var : quelle est la situation en cette mi-journée ?

Comme nous le montrent les images, les pluies redoublent de violence et elles sont surtout attendues très puissantes durant ce samedi après-midi. Alors, les autorités appellent à la plus grande prudence si vous devez circuler dans ces prochaines 24 heures. Par ailleurs, la sécurité regarde les différents cours d'eau de l'ensemble du département comme ici le Gapeau à la Londe-les-Maures qui commence à charrier de nombreux troncs d'arbres. En tous les cas, la sécurité et les autorités vont surveiller durant toute l'après-midi ces montées des eaux. Puis, cet épisode méditerranéen va se décaler au fil des heures pour toucher le département des Alpes-Maritimes.