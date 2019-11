Intempéries dans le Var : Roquebrune-sur-Argens coupé du reste du monde

Après plus de douze heures de pluie, Roquebrune-sur-Argens, dans le Var, se retrouve sous l'eau. Pompiers et gendarmes sont sur le terrain pour sécuriser les riverains. Une dizaine de sinistrés ont été regroupés dans une salle municipale, d'autres y sont venus d'eux-mêmes par peur. Outre le niveau du fleuve Argens qui est monté à plus de 3,5 mètres, l'on craint une crue historique dans la ville. Celle-ci se retrouve d'ailleurs coupée du reste du monde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.