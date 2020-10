Intempéries dans les Alpes-Maritimes : de nombreuses routes coupées

Dans le département des Alpes-Maritimes, une cinquantaine de routes ont été coupées. À La Bollène-Vésubie, il n'y a plus d'électricité ni de réseaux téléphoniques. Le torrent y a emporté deux sapeurs-pompiers qui allaient vers Nice. La route s'est affaissée et leur voiture a été charriée dans la Vésubie. À trois kilomètres plus loin, en amont, le village Roquebillière quant à lui est très durement touché. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.