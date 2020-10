Intempéries dans les Alpes-Maritimes : des bois morts à évacuer sur les plages de Saint-Laurent-du-Var

Les débris des intempéries qui ont durement touché les Alpes-Maritimes s'amoncellent sur le littoral à Saint-Laurent-du-Var. Des milliers de branches et de troncs d'arbres ont été charriés par les eaux et ont envahi les plages de cette commune. Malgré le renfort des bénévoles venus de toute la région, le nettoyage semble titanesque. Plusieurs semaines seront nécessaires pour tout déblayer.