Intempéries dans les Alpes-Maritimes : des sinistrés désemparés à Saint-Martin-Vésubie

C'est donc une troisième nuit que les sinistrés des Alpes-Maritimes s'apprêtent à passer dans le froid, sans électricité et sans eau potable. La nourriture vient même à manquer dans certaines communes, coupées du monde depuis vendredi soir. L'hélicoptère, lui, reste le seul moyen d'évacuation. Et les habitants des vallées de la Vésubie et de la Roya sont à bout de forces. L'arrivée du groupe électrogène à Saint-Martin-Vésubie est une source d'espoir pour les 250 habitants. Sans relâche, les pompiers fouillent la Vésubie pour s'assurer qu'il n'y a pas de nouvelles victimes.