Intempéries dans les Alpes-Maritimes : huit personnes recherchées à Saint-Jean-la-Rivière

Dans la commune de Saint-Jean-la-Rivière (Alpes-Maritimes), huit personnes, dont deux pompiers, ont été portées disparues. Ce samedi matin, un gendarme a été retrouvé sain et sauf. Sur place, 700 pompiers, 510 gendarmes, des plongeurs-sauveteurs et treize hélicoptères sont mobilisés. Outre la recherche des victimes, ils auront pour rôle de porter secours aux habitants qui vivent dans ces villages coupés du monde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.