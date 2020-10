Intempéries dans les Alpes-Maritimes : la déformation des paysages

Les torrents de boue qui ont ravagé le village de Saint-Martin-Vésubie provenaient du Boréon, un minuscule affluent. Si auparavant, on ne le distinguait même pas en photo à travers les végétations, le cours d'eau a pourtant rayé de la carte en quelques minutes plusieurs bâtiments, arbres et autres terrains. Plus bas dans la vallée, la route a été coupée en deux par une falaise abrupte et Roquebillière est désormais privé de son pont métallique, sectionné lui aussi en deux.