Intempéries dans les Alpes-Maritimes : le bois mort envahit la cote à Saint-Laurent-du-Var

Après les violentes intempéries qui ont frappé les Alpes-Maritimes vendredi soir, d'importants dégâts sont à déplorer. Sur la Côte d'Azur, des milliers de morceaux de bois se sont déversés dans la Méditerranée. À Saint-Laurent-du-Var, des bouteilles vides, des pneus et des troncs d'arbres ont envahi le littoral. Regardez cette image impressionnante, visible notamment depuis l'espace.