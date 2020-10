Intempéries dans les Alpes-Maritimes : les images avant et après la catastrophe

Saint-Martin-Vésubie est un village paisible. Il est méconnaissable après avoir été balayé par un torrent de boue. Un petit affluent de la Vésubie s'est élargie de plusieurs dizaines de mètres, dévastant tout sur son passage. Des bâtiments agricoles, plusieurs maisons, des potagers, des centaines d'arbres, des courts de tennis, des terrains de football ont été rayés de la carte en quelques minutes. Le village de Roquebillière a aussi été durement touché.