Intempéries dans les Alpes-Maritimes : les recherches toujours en cours

Après les violentes intempéries qui ont frappé les Alpes-Maritimes vendredi soir, huit personnes sont portées disparues. Ce chiffre reste provisoire car il y a toujours de nombreux individus dont on est simplement sans nouvelles dans des villages isolés. Au sol, les recherches continuent. Mais avec des routes coupées, des réseaux téléphoniques qui ne fonctionnent pas, les autorités et les secouristes ne cachent pas leur inquiétude.