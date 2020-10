Intempéries dans les Alpes-Maritimes : pourquoi les secours prennent-ils du temps pour arriver ?

Ce dimanche soir, de nombreuses routes sont encore impraticables. La situation est particulièrement problématique dans la vallée de la Roya. Plusieurs villages sont coupés du monde, sans eau, sans électricité, sans communication téléphonique. Près de 4 000 personnes sont bloquées. Le seul moyen pour les rejoindre, c'est de marcher. Un pont aérien a été mis en place pour amener des vivres, du matériel, prendre en charge des sinistrés et évacuer certains. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.