Intempéries dans les Alpes-Maritimes : Saint-Martin-Vésubie coupée du monde

Depuis l'hélicoptère de la préfecture de l'arrière-pays niçois, Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes) est méconnaissable, presque engloutie dans un torrent de glaise bouillonnante. Routes et pont effondrés, maisons ensevelies par les eaux, habitations suspendues dans le vide... la tempête Alex a ravagé cette vallée de 1 400 habitants. Le paysage est ainsi dévasté sur des dizaines de kilomètres. Au moins trois villages y restent encore coupés du monde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.