Intempéries dans les Alpes-Maritimes : une deuxième nuit effroyable pour les habitants de Saint-Martin-Vésubie

Dans les Alpes-Maritimes, la vie dans les communes sinistrées est devenue quasiment impossible. A Saint-Martin-Vésubie, à la panne d'électricité s'ajoutent le froid, la fatigue, le manque de nourriture et d'eau courante. Face à la situation, les nerfs craquent. Ce dimanche, le ballet des hélicoptères a repris pour évacuer les sinistrés qui n'étaient pas prioritaires la veille. Certains, plus impatients, ont décidé d'emprunter les routes de montagnes praticables pour rejoindre Nice.