Intempéries dans les Hautes-Pyrénées : la ville de Cauterets isolée

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les fortes averses de neige et de pluie ont provoqué un éboulement exceptionnel. La route est totalement bloquée. Pour passer, nous devons enjamber une montagne de gravats. Une course contre la montre a débuté, car à quelques kilomètres, les 900 habitants de Cauterets (Hautes-Pyrénées) sont totalement bloqués. Cette famille en vacances devait repartir ce samedi matin, mais elle se retrouve coincée ici. "Ça pose quelques petits problèmes d'organisation, surtout avec des enfants. Après, il va falloir prévenir pour le travail et prévenir nos proches", confie ce papa. Mais la tâche s'annonce complexe, puisque les réseaux téléphoniques ont été endommagés par la coulée de boue. La mairie a mis à disposition ces boîtiers internet pour que chacun puisse contacter leurs proches. Deux médecins de garde sont mobilisés, un malade a dû être évacué par hélicoptère vendredi. Côté nourritures, cette commerçante nous l'assure, les habitants ne manqueront de rien. D'après les autorités, la route ne devrait pas rouvrir avant dimanche. TF1 | Reportage M. Chaize, J.M. Lucas