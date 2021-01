Intempéries dans les Landes : une crue historique à Mont-de-Marsan

Plusieurs habitations et structures ont subi de plein fouet cette crue historique dans les Landes. Six cents hectares sont sous l'eau. Après cinq jours de fortes précipitations, il est impossible pour ce retraité de rester chez lui. Depuis mardi, il est hébergé par son fils. Ensemble, ils viennent inspecter sa résidence, en barque. L'eau est montée jusqu'à 80 cm à l'intérieur. Les lieux sont méconnaissables. Alain Dubourdieu, maire (SE) de Téthieu (Landes) apporte son soutien aux habitants sinistrés. La fréquence des inondations augmente ces dernières années dans le département. En raison des fortes précipitations à Onard (Landes), le plafond de cette église s'est effondré le week-end du 26 décembre. Martine Maury, maire de la ville a, elle-même, constaté le dégât. À 30 kilomètres de là, Mont-de-Marsan a connu la crue la plus haute depuis 1981, avec 7,45 mètres de hauteur. Après plus de 350 interventions des pompiers ces derniers jours, l'heure est maintenant à la décrue dans la quasi-totalité du département.