Intempéries : des dégâts impressionnants à Saint-Étienne

Le département de la Loire a été balayé par des vents violents qui ont dépassé par endroits les 130 km/h. La circulation des trains a même été arrêté entre Saint-Étienne et Lyon, la ligne TER la plus fréquentée du pays. Si dans ce secteur de Saint-Étienne les vents ont dépassé les 150 km/h, l'alerte orange a été levée en début d'après-midi dans le département de la Loire.