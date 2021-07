Intempéries en Allemagne : les secours continuent d'arriver

Florian Litzler est en direct d'Allemagne. Il nous explique que les secours continuent d'arriver sur place notamment à Bad-Neuenahr-Ahrweiler. C'est le cas d'un groupe de pompiers qui reçoit leurs affectations sur une carte par leur chef. Celle-ci indique l'endroit où ils devront aller chercher des survivants. D'après Florian Litzler, des pompiers arrivent de toute l'Allemagne. Ils sont désormais une centaine dans le village de Bad-Neuenahr-Ahrweiler pour rechercher des survivants. À noter que le nombre de disparus a été un peu revu à la baisse. Jusqu'à vendredi, on parlait de 1 300 personnes. Ce sont en fait le nombre d'individus dont on est sans contact. Une situation qui n'étonne pas avec l'absence de réseau téléphone et d'électricité dans plusieurs villes. La police a toutefois revu ce nombre à la baisse et estime qu'il reste en tout dans la région une centaine de disparus.