Intempéries en Isère : huit personnes intoxiquées par des groupes électrogènes

En Isère, face aux coupures d'électricité et aux intempéries, certains installent des groupes électrogènes pour alimenter la maison et le voisinage. Mais la prudence est de mise pour ceux qui utilisent ces appareils. Huit personnes ont été intoxiquées par des gaz d'échappement, après avoir placé leur groupe électrogène à l'intérieur de la maison pour se chauffer. Un couple de 82 et 75 ans a été secouru en urgence absolue la nuit dernière. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.