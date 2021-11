Intempéries en Sicile : le quartier de Syracuse inondé

La pluie s'est arrêtée, mais dans ce quartier de Syracuse, le niveau de l'eau ne baisse pas. Les pompiers apportent de la nourriture et des médicaments. Pour l'instant, ils ne peuvent pas faire grand-chose d'autre. "Les gens ont besoin qu'on pompe l'eau des habitations, mais c'est impossible parce qu'on a nulle part où déverser toute cette eau", lance Lo Turco, chef d'équipe des pompiers. Depuis son installation, il y a quatre ans, un homme n'a jamais vu autant d'eau. Après plusieurs jours de pluies intenses, il commence à trouver le temps long. "La situation est terrible, car on est resté toute la journée comme ça, sans eau courante et sans électricité. Ils disent qu'on peut seulement attendre que le temps s'améliore et que l'eau s'évacue d'elle-même", se plaint-il. Dans la Vieille ville, la situation est bien meilleure. L'eau de pluie s'est évacuée dans la mer. Les touristes ont même droit à des petits rayons. Près du port, les pêcheurs préparent leurs filets, signe que la mer s'est calmée.