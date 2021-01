Intempéries : fortes chutes de neige à basse altitude à Sisteron

Presque impénétrable, où diffuse sur l'endurance, la neige ne s'est pas vraiment arrêtée de toute la matinée à Sisteron. Au point de devoir attendre l'accalmie pour distinguer la citadelle de Vauban, figée sur son éperon rocheux depuis le XVIe siècle. Un panorama de circonstance. "C'est magnifique, c'est le symbole de l'hiver, des fêtes... Finalement, ça donne un côté un peu plus joyeux à cette période particulière", s'est réjoui un habitant. " C'est bien, ça risque d'être un peu casse-pieds sur la route, mais on va faire avec, on a tout ce qu'il faut", affirme une riveraine. Mais ce n'est pas le cas d'une conductrice interrogé au micro de TF1. "C'est la galère pour partir de là", témoigne-t-elle au volant de sa voiture qui a du mal à avancer à cause de la neige. Deux jeunes femmes, en tennis, ont été également surprises par le volume des précipitations. "On n'est pas tellement habitué qu'il neige comme ça", indique l'une d'elles. "La neige est lourde !", témoigne un homme. "On attaque fort l'année. Avec de la neige comme ça, ça promet tout l'hiver", poursuit-il. Avec de nouvelles chutes attendues et un froid aussi persistant, il faudra peut-être davantage qu'une pelle et de la bonne volonté ces prochains jours dans les Alpes-de-Haute-Provence.