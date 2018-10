Intempéries dans l'Aude : accumulation de déchets sur les plages

Après les terribles inondations qui ont touché l'Aude, la pollution se trouve dans presque toutes les communes du département. Les déchets charriés par les rivières en crue se sont déversés sur les bords de mer. Et selon les responsables, il faudrait plusieurs jours et beaucoup de moyens pour tout nettoyer. C'est notamment le cas à Narbonne et à Fleury-d'Aude, où les plages se sont totalement transformées en décharge. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.