Intempéries : la Belgique et l'Allemagne dévastées

Au plus vite, les secours commencent à déblayer l'accès à la ville de Pepinster, en Belgique, toujours coupée du monde. Les dégâts y sont impressionnants. Vu du ciel, il est impossible de distinguer la route principale du fleuve. Pour accéder à la zone sinistrée en plus des tractopelles, les pompiers sont obligés d'utiliser des barques, alors qu'un peu plus loin, certains habitants tentent de récupérer ce qu'ils peuvent. A elle seule, la ville concentre la moitié des victimes de ces inondations en Belgique : dix morts. En Allemagne, la nuit a été très courte pour les habitants du village d'Ophoven. Face à la montée des eaux, ils tentent de monter une digue, même si leurs moyens semblent dérisoires. Les quartiers aux alentours ont une allure de fin du monde. Les habitants le savent, il leur faudra plusieurs mois pour tout reconstruire. Mais bien sûr, la priorité reste de retrouver des survivants. L'armée allemande a été dépêchée sur cette autoroute où en à peine quelques minutes, les passagers de ce véhicule se sont retrouvés pris au piège. Plusieurs centaines de personnes sont toujours portées disparues.