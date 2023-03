Intempéries : la Californie sous les eaux

Face aux flots déchaînés et à la soudaine montée des eaux, certains habitants ont à peine eu le temps d'évacuer leur maison. Depuis plusieurs jours, la Californie est balayée par des pluies très intenses. "Il y avait un mètre d'eau, un mètre de profondeur. C'était fou !", s'exprime un habitant. Près de 10 000 habitants ont reçu un ordre d'évacuation. Certains, pris au piège, ont été sauvés in extremis. Mais deux personnes sont mortes. "La situation reste préoccupante. La pluie ne va pas s'arrêter et nous continuons à surveiller le niveau de la rivière heure après heure", affirme Curtis Rhode, directeur des opérations de secours de Monterey. La Californie subit très durement les effets du dérèglement climatique. Après la sécheresse et les incendies, la pluie s'ajoute aux fortes chutes de neige de ces dernières semaines, notamment dans les hauteurs. La fonte provoque un ruissellement impossible à contenir pour les cours d'eau dans les vallées. Pour faciliter l'aide fédérale, Joe Biden a déclaré l'état d'urgence en Californie, où 25 millions d'habitants sont concernés par un risque d'inondation. TF1 | Reportage J. M. Bagayoko