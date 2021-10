Intempéries : la Loire-Atlantique placée en alerte rouge pour pluie-inondation

Rentrer chez soi au plus vite, c'est ce qu'implique la vigilance rouge, une première dans le département de la Loire-Atlantique. L'équivalent d'un mois de pluies est attendu d'ici demain matin. Alors, il faut avancer avec prudence en voiture parce que les flaques d'eau sont nombreuses sur les routes, et c'est dangereux. À Machecoul, une ville située sous le niveau de la mer, on redoute d'importantes inondations. Avant de tomber sur Nantes et sa région, la perturbation est arrivée par l'ouest ce matin. Le littoral breton a été soufflé par des rafales de plus de 110 km/h. Dans ce port, les digues ne suffisent pas à contenir cette première tempête de l'année. À voir ses chaussures, un habitant semble avoir été surpris par une telle météo si tôt dans la saison. "Tout le monde n'a pas rentré son bateau, c'est quand même la fin de l'été. Les amarrages ne sont pas tous solides. Il y aura vraisemblablement quelques bateaux à la côte ce soir", a-t-il déploré. Le plus fort des intempéries est attendu pour cette nuit. La vigilance rouge devrait être levée à six heures dimanche matin.