Intempéries : la production agricole de la Drôme touchée

Le passage de l'orage et les chutes de grêle en Rhône-Alpes ont causé des dégâts matériels, mais aussi agricoles. À Châteauneuf-sur-Isère, ce phénomène extrêmement bref et violent a débuté à 14h30 et a duré une vingtaine de minutes, avec des grêlons de la taille d'une balle de ping-pong. Conséquence, l'intégralité de la récolte des producteurs de fruits est à terre. Une perte de 1 200 tonnes, qui représente un énorme manque à gagner. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 juin2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.