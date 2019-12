Intempéries : la tempête Fabien arrive par l'ouest avec des vents à 160 km/h

Le vent a commencé à souffler dans les Landes, même si les bourrasques les plus violentes sont attendues à partir de 22 heures. Les rafales pourraient atteindre jusqu'à 150 km/h et sont accompagnées par de fortes houles avec des vagues pouvant atteindre 5 ou 6 mètres de hauteur. La Préfecture a recommandé de rester à l'abri chez soi, ce samedi soir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.