Intempéries : le Rhône frappé par d'impressionnants orages de grêle

Caves inondées, arbre coupé... Découvrez les images des impressionnants orages de grêle qui se sont abattus sur le département du Rhône et le nord de la région lyonnaise dans l'après-midi de ce 18 août. Ce soir, douze départements dans l'est du pays sont toujours en vigilance orange aux orages. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.