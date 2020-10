Intempéries : les Alpes-Maritimes en alerte rouge aux inondations

Le département des Alpes-Maritimes a été touché de plein fouet par la tempête Alex. À Nice, certaines routes et axes ferroviaires ont été coupés. La promenade des Anglais est interdite aux piétons en raison du vent et de la houle particulièrement forte. Les écoles ont été fermées, tout comme certains centres commerciaux. Les pompiers ont procédé à des évacuations préventives notamment dans plusieurs quartiers inondables de Mandelieu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.