Intempéries : les raisons d'une catastrophe

Deux jours après les inondations, l'Allemagne et la Belgique sont comme pris de court devant l'ampleur des dégâts. Il faudra des mois pour tout reconstruire. En l'espace de 12 heures, il a plu à certains endroits, 150 millimètres d'eau, soit près de deux mois de précipitations. Comment expliquer une telle intensité ? Pour tout comprendre, il faut s'intéresser aux zones touchées par les inondations. Ces villes et villages sont construits en bordure de fleuve. Le problème, c'est qu'ils se trouvent aussi dans des endroits pour la plupart vallonnés. Dès que l'eau déborde, cela cause automatiquement des glissements de terrain, comme sur cette vidéo amateure où l'eau a réussi à arracher une maison ainsi qu'un arbre. Au total, les intempéries ont fait plus de 160 morts. Comment expliquer un bilan si lourd ? La réponse se trouve sûrement dans la rapidité et l'intensité avec laquelle la pluie est tombée. À Visé en Belgique ou d'ordinaire, l'eau ne dépasse pas 50 centimètres de profondeur, la hauteur du fleuve a été multipliée par sept en 12 heures pour atteindre au final 6,7 mètres. Face à une montée des eaux aussi soudaines, impossible d'évacuer tous les habitants.