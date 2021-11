Intempéries : les rivières sous surveillance

Des routes sont en partie immergée. Quelques automobilistes se sont fait surprendre par la montée des eaux. Mais depuis plusieurs heures, les habitants du Var font le même constat. "Je regarde par rapport à hier, parce que hier on est inondé jusqu'ici et l'eau débordait dans le chemin. Et donc c'est moins important qu'hier", constate l'un d'entre eux. Plus près des cotes, une riveraine vient vérifier que son bateau est toujours en place. "Ce matin, on est beaucoup inquiet, ça montait fort, mais là, ça diminue un petit peu. Ça, c'est déjà bien évacué dans la mer. Donc, là, je pense que c'est bon", dit-elle rassurée. Par précaution, les autorités maintiennent la vigilance orange jusqu'à demain 9 heures. Dans le Gard aussi, après les pluies intenses de la nuit, le Gardon déchaîné ce matin entame progressivement sa décrue. Toute la journée, des agents de la ville d'Alès ont vérifié que l'eau s'évacue correctement. En fin d'après-midi, les centres commerciaux ont pu rouvrir leurs portes. La vigilance pluie inondation doit prendre fin à 22 heures dans le département.