Intempéries : sept départements en alerte orange

De violents orages viennent d'éclater au Mans et perturbent la mythique course de 24 heures. En quelques minutes, la pluie, tombée en abondance, surprend tous les pilotes. La piste devient quasiment impraticable. À 150 km au nord du circuit, en Normandie, la pluie et la grêle ont provoqué une immense coulée de boue. "Ça a été soudain, ça a inondé l'église", note une habitante. Depuis 16 heures le samedi après-midi, l'activité orageuse concerne une grande partie du pays : la Normandie jusqu'à la Provence-Alpes-Côte d'Azur en passant par l'Auvergne. À Clermont-Ferrand, 20 mm d'eau sont tombés en seulement une heure, l'équivalent de trois semaines de pluie. De fortes pluies avec de la grêle s'abattent à Vidauban dans le Var. La Côte d'Azur n'est pas épargnée. Mais la pluie n'empêche pas des enfants de se baigner à Cannes. Les conditions météorologiques doivent s'améliorer après 22 heures ce samedi soir. TF1 | Reportage C. Abel, M. Pujol, A. Santos