Intempéries : la tempête Isaias traverse le pays

La tempête Isaias a traversé le territoire ce dimanche 10 février 2019. Elle est passée de la Charente à la Savoie, en passant par les Ardennes. La vigilance orange a été levée dans la soirée, mais les rafales ont atteint les 129 km/h par endroits. En raison de ces vents violents, plusieurs trains ont été annulés. Des routes et des stations de ski ont également été fermées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.