Intempéries : un avion finit sa course dans un étang

Un Boeing 737 le nez dans l'eau et une question : comment cet avion de fret a-t-il terminé sa course dans un étang ? On n'enregistre aucun blessé à bord, mais les trois pilotes, sous le choc, sont sortis par la porte arrière. Une seule certitude, ils ont atterri à 2H39 sur la piste détrempée de l'aéroport de Montpellier (Hérault). Y avait-il alors défaillances techniques ou erreur humaine ? "Les sorties de piste sont quand même un événement grave, très rare, on n'en compte même pas un pas an pour un avion de cette taille-là en France", souligne Xavier Tytelman, expert en aéronautique. Depuis ce samedi matin, le bureau d'enquête et d'analyse inspecte l'appareil. Plus aucun avion n'atterrit et ne décolle à Montpellier. Les voyageurs doivent donc s'armer de patience. Seule une entreprise spécialisée qui peut remorquer l'avion qui bloque l'aéroport. "Ça nécessite des moyens très importants. On peut espérer un retour en capacité opérationnelle lundi matin", précise Emmanuel Brehmer, président du directoire de l'aéroport de Montpellier. D'après Caroline Bruneau, experte en aéronautique et rédactrice en chef adjointe d'Aérospatium (Magazine spécialisé dans l'industrie aéronautique), des solutions sont à l'étude pour prévenir ce type d'incident. Ce soir, l'aéroport de Montpellier reste fermé, les vols pourraient reprendre dimanche après-midi au plus tôt. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, A. Bacot, F. Soyer