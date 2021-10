Intempéries : une vigilance maximale dans la Loire-Atlantique

Nous allons retrouver en direct de Loire-Atlantique, notre envoyé spécial Olivier Santicchi. Le département est passé en alerte rouge pour la première fois. On attend un mois de précipitation dans les prochaines heures. Avec des conditions de plus en plus difficiles, il est tombé 10 à 35 millimètres de pluie depuis ce samedi matin dans la Loire-Atlantique et cela va empirer. C’est la raison pour laquelle Météo France a déclassé le département en vigilance rouge pluies et inondations. Jusqu’ici, le département était classé en orange. Certes, il va pleuvoir sur tout le Nord-Ouest de la France, mais c’est ici qu’on attend les plus fortes précipitations surtout sur la partie centrale du département. On parle de 80, 100 voire 110 millimètres de précipitations parce que la pluie va rester et se maintenir au même endroit. Le vent s’est déjà renforcé, ça va continuer : 70, 80 km/h par rafales dans les terres et jusqu’à 110 km/h sur le littoral. Ce couple vent-pluie peut évidemment entraîner des submersions de rues, de caves, de maisons, des chutes d’objets ou des dégâts de toitures. C’est la raison pour laquelle depuis 19 heures, la vigilance est maximale et elle va le rester jusqu’à quatre heures cette nuit.