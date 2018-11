Intempéries dans le Var : Saint-Tropez sous les eaux

Les communes de Cogolin et de Gassin dans le golfe de Saint-Tropez ont été surprises par de fortes pluies et le débordement d'un petit ruisseau, le Bourian. À cause de l'épisode méditerranéen qui frappe le sud-est du pays, il est tombé plus de 150 millimètres de pluies sur ces villes. La décrue s'amorce mais plusieurs voies d'accès à la localité demeurent encore coupées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.