Interdictions : quand la sécheresse contrarie les vacances

Une crique naturelle au cœur de la montagne, un site idéal pour se rafraîchir, mais depuis le mois de juin, interdiction formelle de se baigner à Coaraze dans les Alpes-Maritimes sous peine d'une amende de 1 500 euros. Le village est à sec et dépend désormais d'une rivière pour être alimenté en eau potable. Pourtant, certains baigneurs s'y aventurent toujours. "Cette arrivée d'eau, quand on remet dans le réseau d'eau, effectivement, on ne peut pas la polluer, c'est impossible. Alors les touristes, ils viennent se baigner, ils mettent aussi de la crème solaire, donc on ne peut pas leur demander de ne pas mettre de la crème solaire et de ne pas se baigner au bord de l'eau, Donc, c'est pour ça qu'on a interdit totalement l'accès", explique Fabien Guglielmino, conseiller municipal (SE) chargé de l'agriculture à Coaraze. Aucune pluie depuis plusieurs mois. Pour les habitants, cette interdiction est un mal nécessaire. "Ça coule de source, quand vous baignez, vous polluez l'eau. Je ne comprends pas les gens qui sont indisciplinés comme ça", déplore une vieille dame. "On risque d'être pénalisé à un moment ou un autre", prévient un habitant. Pas de clients, Aurélien Monge, gérant de gîtes à Coaraze subi directement les conséquences de la sécheresse. "On est censé être rempli au maximum, à 100 % de remplissage. Aujourd'hui, on n'est même pas à 50 % de remplissage", indique-t-il. S'il ne pleut pas dans les prochains jours, de nouvelles restrictions seront prises. Les habitants devront limiter leurs consommations d'eau. TF1 | Reportage S. Boujamaa, D. Laborde