Intérieur : des éclairages sur mesure

Dans "Ma maison" ce week-end, vous en avez en suspension : des lampes sur pied ou en applique. Greg, lui, a voulu une touche plus personnelle : la Joconde en néon dans son salon, le tout, personnalisable. Il y en a pour tous les goûts, de toutes les formes. Avec votre nom de famille ou votre paire de chaussures préférée. Les néons personnalisés sont accessibles à partir de 180 euros. Pour du sur-mesure moins cher, direction ce salon. Sur ce stand, on trouve des ampoules qui font passer un message. Ici, des visiteurs belges vont passer une commande à leur image. Selon le mot ou le motif, l'ampoule vous revient entre 30 et 50 euros. Quelques allées plus loin se trouve un stand plus sobre. Pourtant, ces abat-jour ont un secret. Ces lampes sont fabriquées avec de la fécule de maïs. C'est un matériau capable de prendre toutes les formes grâce à l'impression 3D. Cette innovation vous coûtera 95 euros la lampe. Et pour un liminaire, vraiment unique, quoi de mieux que de le fabriquer vous-même. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. TF1 | Reportage L. Poupon, A. Barrier