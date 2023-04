Interminable attente : jusqu’à 12 heures pour traverser la Manche

Des centaines, voire des milliers de véhicules, des poids lourds, des bus et des voitures, sont agglutinés aux abords du port de Douvres. Les automobilistes sont comme pris au piège dans ce goulot d'étranglement espérant prendre un ferry pour rejoindre la France, mais en vain. Il faut attendre très longtemps, jusqu’à douze heures depuis samedi dernier. Ce dimanche encore, cela continue. C’est le début des vacances de Pâques en Angleterre. Pourquoi un tel blocage ? D’abord à cause du Brexit et des contrôles de passeports beaucoup plus longs avant d’embarquer. Pourtant, les autorités portuaires avaient pris les devants. Mais il y a eu un autre problème, la tempête Mathis. Dès jeudi soir, les autorités britanniques ont stocké des poids lourds sur des parkings les empêchant de monter à bord des ferrys, eux-mêmes bloqués à quais. Sébastien Hembert rapporte que la situation devrait redevenir normale côté anglais, mais pas avant mardi selon les autorités du port. Les transporteurs français espèrent que pour revenir en fin de semaine prochaine en France, ce sera bien plus tranquille que ce ne fut le cas ces derniers jours du côté de Douvres. TF1 | Reportage E. Stern, C. Yzerman