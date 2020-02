Internet : le droit à l'oubli n'existe pas

Snapchat, TikTok, Instagram... Nombreux sont ceux qui proposent d'envoyer à ses amis des vidéos éphémères, censées disparaitre après le premier visionnage. Mais dans la pratique, rien ne s'efface jamais vraiment sur les réseaux sociaux et sur Internet. Même les professionnels du nettoyage de réputation sur le web admettent certaines limites. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.