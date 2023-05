Internet : même les médecins sont notés

En tant que client, nous avons pris l’habitude de tout noter. Mais en tant que patient, sommes-nous légitimes à évaluer notre médecin ? Docteur Sophie Bauer, chirurgienne thoracique et cardiovasculaire et présidente du syndicat des médecins libéraux (SML), déteste le moment où elle découvre, une fois son patient parti, la note qui lui a été attribuée. Sur Google, les médecins sont référencés exactement comme des commerçants. Il est quasiment impossible de supprimer les avis. Les médecins peuvent-ils en revanche répondre aux commentaires, pour tenter de préserver leur réputation en ligne ? Oui, mais sans trahir le secret médical. Le conseil de l’ordre rappelle qu’il peut être saisi par les patients. Et si la faute médicale est avérée, le médecin risque la radiation. Mais peut-on dénoncer un manque de courtoisie ? Peut-on tout écrire sur Internet ? Que dit la loi ? Nous avons soumis trois commentaires à un avocat. Il est parfaitement légal que le patient partage son expérience, au contraire de l’injure, ou même de la diffamation. Et pour faire condamner un internaute, encore faut-il obtenir du site internet, la levée de l’anonymat, et cela n’est pas une mince affaire. TF1 | Reportage J. De Francqueville, C. David, G. Vuitton