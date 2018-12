Interpellation des gilets jaunes : quelles consignes les forces de l'ordre ont-elles reçues ?

Afin de maintenir l'ordre, le parquet de Paris et le ministère public ont autorisé les forces de l'ordre à procéder à des contrôles d'identité et à des fouilles en marge de la nouvelle manifestation des gilets jaunes. Depuis le début de la matinée du 8 décembre 2018, 554 personnes ont été interpellées. Qui les forces de l'ordre ont-elles le droit d'arrêter ? Quelles consignes ont-elles reçues ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.