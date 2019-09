Interpellation violente : la vidéo qui fait polémique

La mise en cause d'un policier à Sevran, en Seine-Saint-Denis, a réveillé le malaise au sein de la profession. L'agent a été filmé en train d'interpeller violemment un habitant. Le préfet de police a demandé sa suspension. Une enquête a été ouverte. Mais l'homme est très fortement soutenu par ses collègues et par les syndicats. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.