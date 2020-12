Interpellations préventives : la nouvelle tactique de la police

Pour éviter tout débordement, les forces de l'ordre ont très strictement encadré le cortège contre la sécurité globale, en formant un cordon autour des participants. Il est difficile d'entrer dans la manifestation ou d'en sortir. Cette position permettait aussi de protéger les commerces situés sur le parcours. Puis, la police a procédé à des interpellations, dont 44 en amont. Des objets comme une clé à molette ou un tourne-vis ont été retrouvés sur les personnes arrêtées. Le ministre de l'Intérieur, lui-même a posté la photo de ces objets sur les réseaux sociaux. Après les violences et la casse des deux dernières manifestations, un changement de stratégie a été adopté. Ne concernant que les effectifs, 3 500 policiers et gendarmes ont été mobilisés. Un tiers de plus que la semaine dernière pour une manifestation qui a rassemblé entre 5 000 et 10 000 personnes. En tout, plus de 150 interpellations ont eu lieu. Avec succès, ce soir, il n'y a plus que la police sur la place de la République.