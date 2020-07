Interview du Premier ministre Jean Castex au 20H de TF1 : l’intégrale

Jean Castex, maire LR de Prades (Pyrénées-Orientales) et "Monsieur déconfinement" du gouvernement, a été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron ce vendredi. Il a accordé sa première interview au 20H de TF1 sur le plateau d'Anne-Claire Coudray. Dans quelle circonstance a-t-il appris sa nomination ? En quoi est-il l'homme de la situation pour gérer la crise ? Quelle sera sa priorité à partir de demain matin ? Quelle sera la philosophie de son gouvernement ? Autant de questions qui permettront aux Français de découvrir celui qui était inconnu du public il y a encore quelques heures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.