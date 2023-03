Intimidations et menaces : les "Brav-M" contestées

Ils sont reconnaissables à leurs casques de moto. Lundi soir, ces policiers ultra mobiles de la Brav-M, Brigade de répression de l’action violente motorisée, sont déployés en masse autour de la place de la Bastille. Il est 23 heures et dans une petite rue, sept jeunes gens viennent d’être interpellés. L’un d’eux enregistre discrètement la scène, relayée par le média Loopsider. On y entend distinctement trois claques. Coups, tutoiement et menaces, en dépit de toutes les règles. Ils s’acharnent alors particulièrement sur l’un d’eux. Dès la diffusion de l’enregistrement, hier soir, l’IGPN, la police des polices, a été saisie par le préfet de police de Paris. "C’est très compliqué de pouvoir travailler quand on prend des pavés, des boulons, des cocktails Molotov, mais nous exigeons d’eux, en contrepartie, une déontologie qui soit irréprochable", affirme Laurent Nunez. L’usage de la force par la police est bien entendu extrêmement limité par la loi. Plusieurs exemples récents incriminent les méthodes musclées de la Brav-M. TF1 | Reportage E. Lefebre, L. Merlier