Invasion de criquets : un fléau pour l'Éthiopie

Face à chaque attaque de criquets pèlerins, les agriculteurs se battent avec des moyens dérisoires. Ces milliards d'insectes détruisent les récoles depuis plus de neuf mois en Éthiopie. Le village est au bord de la pénurie. Pourtant, l'ONU et les autorités locales aspergent les champs régulièrement avec un puissant pesticide. Il tue les criquets en moins de 24 heures, mais pour être efficace, ce produit projeté sous les ailes des avions, doit être répandu quand les insectes sont encore au sol. L'utilisation de moyens aériens est indispensable dans la lutte contre les criquets pèlerins, mais ce n'est pas suffisant. Au sol, la population locale joue aussi un rôle très important. Pour signaler la présence des criquets, les habitants allument des feux près de leur culture. Les opérations menées par l'ONU et les autorités éthiopiennes permettent de limiter la prolifération des criquets, mais il est impossible de les éradiquer. Tant qu'ils trouvent à manger, les insectes survivent et menacent les populations et leur bétail.