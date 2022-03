Invasion de l’Ukraine : les dernières informations à Kiev

Avant une nouvelle attaque de l'armée russe, Kiev se barricade, car il n'y a pas de murailles autour de la ville. Si une éventuelle bataille a lieu, elle sera livrée au cœur même des rues. Les Ukrainiens ont presque accepté cette situation. Ils l'ont compris. Et ils dressent désormais des postes de défenses avec des sacs de sable absolument partout à travers la capitale. Chaque rond-point est transformé en bunker hérissé de mitrailleuses. Sur chaque ligne de stop, ils construisent des barricades jusqu'au cœur du palais présidentiel. Ils installent de murets percés de meurtrières pour défendre la capitale jusqu'aux derniers hommes, à la dernière cartouche, aux derniers souffles. Ces défenseurs de la ville sont très courageux et plus que déterminés. TF1 | Duplex F. Litzler