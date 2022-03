Invasion russe en Ukraine : des usines françaises bientôt à l’arrêt faute de matières premières

Il est 13 heures ce vendredi. L'équipe du matin quitte le travail. Après eux, l'usine Michelin de Cholet s'arrête exceptionnellement pour au moins quatre jours. Elle n'a pas trop le choix car l'un des composants essentiels à la production est en rupture de stock. Le produit qui se fait rare est le noir de carbone. Une poudre sombre qui est indispensable pour faire tourner l'atelier de production. Elle est utilisée pour renforcer le pneu. C'est d'ailleurs elle qui lui donne sa couleur noire. D'ordinaire, ce carbone vient de l'Est. Mais ces jours-ci, leur transit est devenu difficile. Les camions les acheminant vers l'usine sont portés disparus. Ils devaient arriver soit d'Ukraine soit de Russie. On ne sait pas précisément s'ils sont partis ou pas. Des machines à l'arrêt, des ouvriers au repos forcé, la guerre en Ukraine a déjà des conséquences en France. La situation commence à être inquiétante car d'autres secteurs peuvent aussi être touchés. Les matières premières commencent à manquer également. En effet, l'Europe importe énormément de métaux de Russie ou d'Ukraine. Palladium, Vanadium, Ferrosilicium, des noms qui ne disent rien à la plupart des Européens. Et pourtant, ils sont indispensables pour fabriquer leurs batteries et leurs pots d'échappement. T F1 | Reportage M. Poissonnet, M. Giraud